Začínali sme s agentúrou implementačnou a končili s výpalníckou

Trocha k tým omieľaným eurofondom. V médiách som zachytil správu, že ich čerpáme asi na 20 percent. Nie je to vysoká úspešnosť a nezainteresovanému informácia zanechá otáznik, prečo je to tak?

Trocha k tým omieľaným eurofondom. V médiách som zachytil správu, že ich čerpáme asi na 20 percent. Nie je to vysoká úspešnosť a nezainteresovanému informácia zanechá otáznik, prečo je to tak? Zainteresovaný so skúsenosťou s projektmi spozná odpoveď. Oblasť eurofondov je byrokraticky náročná, čiastočne odôvodnene a čiastočne je výsledkom kvality jeho servisu - ľudí, ktorí pripravujú výzvy a implementáciu projektov. Musíme si uvedomiť, že projekty vo väčšine prípadov realizujú ľudia - laici v eurofondovej byrokracii. To si vyžaduje kvalitnú prípravu výziev a všetkých podmienok pre realizáciu projektov. Prijímatelia finančného príspevku podpisujú rozsiahle zmluvy a dokumenty, bez ich hlbšieho poznania. Na jednej strane je rozsiahla agenda pokynov a podmienok, ktoré majú zabezpečiť účelovosť využitia finančného príspevku a zabráneniu jeho zneužitia, ktorú pripravili odborníci z ministerstiev a na druhej strane vo väčšine prípadov právni laici, ktorí sú zameraní na podstatu projektu a jeho úspešnú realizáciu. A tu je kameň úrazu v mnohých projektoch. Prijímatelia finančných príspevkov sa sústreďujú na dosiahnutie cieľov projektov a doplácajú na cesty a spôsoby, ktorými tieto ciele dosahujú. V tých cestách a spôsoboch sa prejavuje sila úradníkov a veľké problémy končiace vracaním časti či celého príspevku pre prijímateľov. Ľudia, ktorí sú zodpovední za eurofondy a uvedené skutočnosti sú im zrejmé, by mali vyvinúť tlak na tvorcov výziev, aby podmienky výziev zodpovedali ich užívateľom. Teda aby boli čo najjednoduchšie a jednoznačné. Skúsenosť, aj ta naša, hovorí niečo iné. Realizovali sme, ako neziskové združenie, projekt, ktorý vyžadoval akreditované vzdelávanie. Spôsob realizácie tohto vzdelávania výzva nešpecifikovala. Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok obsahovala nulové výdavky na verejné obstarávanie a na aktivity projektu boli schválené len mzdové prostriedky. Projekt bol úspešne realizovaný s tým, že akreditované vzdelávanie sa zabezpečilo dohodou mimo pracovného pomeru s príslušným lektorom. Asi po polroku sme obdŕžali správu, kde agentúra požaduje vrátenie výdavkov na akreditované vzdelávanie. Podľa agentúry sme nemohli zabezpečiť akreditované vzdelávanie formou uvedenej dohody, hoci to predtým všetko schválila. Lektor nám to vysvetlil, že vzdelávanie vykonal na základe dohody, ale osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní mohol vydať len ako fyzická osoba podnikateľ, lebo len takéto osoby a právnické osoby môžu získať oprávnenie v zmysle platnej legislatívy. Pretože svoj záväzok z dohody splnil, prirodzene odmieta vrátiť odmenu. Informovali sme sa na tento prípad u odborníkov na pracovné právo. Odpovedali, že tento postup napriek jeho špecifickosti nemožno označiť za nezákonný. Teda, akreditované vzdelávanie je zrealizované, podmienky dodržané, lebo neboli žiadne, nezákonnosť postupu sa nedá konštatovať. Napriek tomu agentúra chce výdavky naspäť. U neziskovky to znamená vykonať verejnoprospešnú činnosť a potom ešte za ňu zaplatiť štátu. Pekné výpalníctvo od agentúry. Ak k tomu prirátame ďalší nátlak a požadovanie výdavkov za postup, ktorý nám predtým výslovne schválili alebo prisúdenie zodpovednosti za dohodárov v projekte, lebo u svojich zamestnávateľov nemali správne vedenú dochádzku, hoci na tento vzťah prijímateľ nemá dosah, tak nič trefnejšie nám nenapáda. Po takýchto skúsenostiach nás prejde chuť na verejnoprospešné aktivity a využitie eurofondov. Zároveň sa v nás zberá hnev, prečo takíto ľudia rozhodujú o eurofondoch. Ide o výnimočné zdroje, ktoré môžu výrazne zlepšiť kvalitu života občanov. Žiaľ víťazí vidina, že ide o jedinečnú príležitosť nabaliť sa. Kedy sa to zmení ? A kde nabrať tých múdrych a morálnych? Ťažké otázky. Každopádne bez tlaku verejnosti k zmene nedôjde.

J. Malý